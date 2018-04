Waldfeucht-Braunsrath - Tradition mal anders bei „Spring Xperience“

Waldfeucht-Braunsrath. Das Musikcorps Braunsrath präsentiert in diesem Jahr unter dem Motto „Spring Xperience“ eine Neuauflage des sonst eher klassischen und traditionellen Frühjahrskonzerts.

Es lädt zu Klängen aus Rock, Pop und Big-Band-Sounds am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in die Festhalle Braunsrath ein. Die Zuhörer können sich unter anderem auf bekannte Hits wie „An Englishman in New York“ von Sting oder „The best of Coldplay“ freuen.

Unter der Leitung des Dirigenten Steven Walker will das Musikcorps in Zusammenarbeit mit Musikern der Jugendmusikschule Heinsberg ein Frühlingserlebnis der anderen Art präsentieren.

Zahlreiche Höhepunkte

Ein weiteres Highlight des Abends sind die gesanglichen Auftritte der „Jugend musiziert“-Teilnehmer der Jugendmusikschule Heinsberg, wie Julia Haag und Marie Randerath. Am Piano wird der leidenschaftliche Sänger Markus Bartz performen. Marc Mevissen, der Frontmann der Band „Zero Gravitation“, die den Sonderpreis des Schulbandwettbewerbs „School Jam“ abgeräumt hat, und der „The Voice Kids“-Teilnehmer Cristian Scheuß werden die Zuhörer mit ihren Stimmen begeistern.

Ob Klassik, Jazz, Filmmusik, Musical, Big Band oder original Blasmusik – das Musikcorps Braunsrath hat sich vorgenommen, nicht nur auf hohem Niveau, sondern immer auch mit einer großen Portion Leidenschaft und dem Ziel, das Publikum mit seiner Begeisterung für die Musik anzustecken, aufzutreten.

Großer Zuspruch

Als Jungschützenmusikcorps gegründet, besteht das Musikcorps jetzt seit über 60 Jahren. Unter den Dirigenten Jean Weerts und Jo Brouwers gehörte es zu einem der besten Amateurblasorchester in NRW. Höhepunkte im Jahreskalender sind die Konzerte in Braunsrath und Oberbruch. Auch über die Grenzen hinaus ist das Musikcorps aktiv. Und die „letzte Probe“ vor den Sommerferien in Form eines Dämmerschoppens findet alljährlich großen Zuspruch.

Zurzeit zählt das Musikcorps etwa 60 aktive Mitglieder zwischen 13 und 78 Jahren. Etwa 15 Kinder befinden sich in der MCB-Ausbildung, die vom Verein organisiert und zu großen Teilen finanziert wird.

Alle Musikfans dürfen sich bei der Neuauflage des Frühjahrskonzerts auf ein abwechslungsreiches Musikvergnügen mit Ausschank freuen. Karten gibt es im Vorverkauf bei jedem Mitglied des Musikcorps und unter Telefon 02452/3611 oder Telefon 02452/9893444.