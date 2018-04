Erkelenz.

Die beiden noch amtierenden Tollitäten Roland und Kristina Knippertz haben den Aschermittwoch noch gut in Erinnerung, da durften sie schon wieder zu einem offiziellen Termin antreten. Mit Teilen des Hofstaates und der EKG traten sie am Ziegelweiher an, um die erste von ihnen gestiftete Kaiserlinde an ihrem neuen Standort zu bewundern.