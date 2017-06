Toller Erfolg einer haarigen Aktion: Spende für die Kinderkrebshilfe

Hückelhoven.

Vier Wochen nach dem Haarspendetag des TuS Jahn Hilfarth konnte der Initiator Markus Sodekamp jetzt auf dem Gelände des neuen Sportplatzes einen Scheck in Höhe von beachtlichen 11.511,55 Euro an den Vertreter der Deutschen Kinderkrebshilfe in Bonn, Geschäftsführer Jens Kort, überreichen.