Tödlicher Verkehrsunfall: Kleintransporter kollidiert mit Auto

Heinsberg. Am Samstag ist es in Heinsberg auf der B221 zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Kleintransporter kollidierte mit einem Auto, kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer des Transporters starb noch an der Unfallstelle.

Gegen 15.42 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Kleintransporter die Bundesstraße 221 aus Richtung Geilenkirchen kommend in Richtung Heinsberg. In Höhe der Ortslage Straeten kam er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto eines 39-Jährigen aus Übach-Palenberg, der einen Pferdeanhänger zog.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Anhänger abgerissen und landete im Straßengraben. Der Kleintransporter kam ebenfalls im Straßengraben zum Liegen. Der bislang noch nicht identifizierbare Fahrer des Kleintransporters starb noch an der Unfallstelle.

Im Auto des 39-Jährigen wurde ein siebenjähriger Junge leicht verletzt. Das Pferd starb ebenfalls.

Die B221 war für mehrere Stunden gesperrt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.