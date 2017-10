Tödlicher Unfall auf Supermarktparkplatz: Zeugen gesucht

Heinsberg. Nach dem tödlichen Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Heinsberg sucht die Polizei jetzt nach weiteren Zeugen, die den tragischen Vorfall am Montagnachmittag gesehen und sich bisher noch nicht gemeldet haben.

Hinweise werden an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter 02452/9200 erbeten.



Eine 70-jährige Frau aus Heinsberg war am frühen Montagnachmittag auf dem Supermarktparkplatz an der Humboldtstraße von einem schweren Lastwagen erfasst.

Sie wurde aus bislang ungeklärter Ursache vom Heck des Fahrzeugs mitgerissen. Die Seniorin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock.