Heinsberg-Dremmen - Tobias Spiertz steht in Dremmen im Mittelpunkt

Heinsberg-Dremmen.

Die Pfingstkirmes der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Dremmen stand in diesem Jahr unter einen besonderen Stern. Beim Königsvogelschießen zielten die jungen Mitglieder besonders gut: Tobias Spiertz wurde nach als neuer Prinz gefeiert. Das er am Ende alleiniger Repräsentant der Bruderschaft sein sollte, war zum Zeitpunkt des Prinzenschießens nicht so bekannt.