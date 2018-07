Hückelhoven - Theaterstück über Geld und Phantasie

Theaterstück über Geld und Phantasie Letzte Aktualisierung: 4. Juli 2018, 11:12 Uhr

Hückelhoven. Zum dritten Mal präsentiert die Theater-AG des Gymnasiums Hückelhoven mit der Tanz-AG ein selbst geschriebenes Theaterstück. Die Aufführung findet am Dienstag, 10. Juli, 18.30 Uhr, in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven statt.