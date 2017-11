Hückelhoven-Ratheim.

Es ist in der Michael-Ende-Schule in Ratheim Tradition, dass sich freitags alle Schüler in der Eingangshalle treffen, um sich auf das Wochenende einzustimmen. Auch diesmal war die Zusammenkunft wieder an einem Freitagmorgen, aber diesmal gab es ein Theaterstück im Rahmen der Reihe „Theaterstarter“.