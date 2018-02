Gangelt-Kreuzrath.

Das Theaterspielen hat in Kreuzrath eine lange Tradition. Schon in den 1950er Jahren wurde am Kirmesmontag jeweils zwei Aufführungen gespielt. Der erste Einakter war ein ernsteres Stück, der zweite dann ein lustiges. Anfang der 1970er Jahre bildete sich aus der Jugendgruppe heraus unter Leitung von Trude und Christian Tholen eine Laienspielgruppe – bis Anfang der 1980er wurde Theater gespielt.