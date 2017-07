„The Charity Party“ unterstützt „Lucy und Strolch“: 3000 Euro gespendet

Wassenberg. „Lucy und Strolch“ und „Cap und Lucy“, das klingt nach Filmen aus der Disney-Welt. Doch hinter diesen Namen verbirg sich mehr als ein zweistündiges „Gute-Laune“-Konzept. Das Ehepaar Marcel und Christina Meurer hat in Wassenberg die Idee von familienatmosphärischen Intensiveinrichtungen für Kinder umgesetzt.

Mit ihren Mitarbeitern wollen die Beiden, jeweils in ihren Arbeitsfeldern, Hilfe zur Erziehung auf einer konstanten Beziehungs- und Bindungsarbeit fußend leisten. Das Angebot richtet sich an Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben können. In den zwei Häusern leben Kinder und Betreuer zusammen und nehmen gleichgestellt am Leben in der Wohngruppe teil.

Vor einiger Zeit wurde der Verein „The Charity Party“, der seit 2010 Kinder in Notlagen im Kreis Heinsberg unterstützt, darauf aufmerksam und bot seine Unterstützung an. „Das Geld stammt aus Spenden, die die jährliche Charity Party erbringt, bei der sich rund 250 geladene Gäste von einer beispielhaften sozialen Seite zeigen“, so Vorsitzender Mario Marques.

Der Verein unterstützt nun die Wassenberger Einrichtung mit einer Spende in Höhe von 3000 Euro. So kann man neues Material kaufen für den Entspannungs- und Aktivbereich, Stoff-Bauelemente zur Förderung kreativer Spielideen, einen Auffangschutz für eine Kletterwand und mehr.