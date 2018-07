Erkelenz-Tenholt - Tenholt bei der Kirmes in bester Feierlaune

Erkelenz-Tenholt. Der Radsportverein Adler Tenholt veranstaltet die traditionelle Kirmes von Freitag, 3. August, bis Montag, 6. August. Auftakt ist am Freitag um 20 mit dem Cantus-Singen und anschließender Musikunterhaltung mit DJ Matthes.

Beim Cantus-Singen werden Mitsingen, Geselligkeit und Biertrinken miteinander verbunden. Der Eintritt ist frei. Elf Bier gibt‘s zum Preis von zehn.

Happy Hour im Zelt

Am Samstag, 4. August, wird um 17 Uhr eine Wortgottesfeier in der St.-Antonius-Kirche stattfinden mit Begleitung der Chorgemeinschaft Tenholt-Granterath-Hetzerath. Daran schließen sich eine Gefallenenehrung am Ehrenmal mit Kranzniederlegung und eine Fahrradsegnung für Kinder- und Erwachsenenfahrräder an. Ab 20 Uhr spielt im Festzelt die beliebte Stimmungs- und Schlagerkapelle „Hüttenfetzer“ aus Moers. In der Zeit von 20 bis 21 Uhr ist Happy Hour im Zelt.

Das beliebte Volksradfahren bestimmt am Sonntag, 5. August, von 13 bis 14 Uhr das Kirmesgeschehen. In diesem Jahr zum 42. Mal ab 14.30 Uhr musikalische Unterhaltung, der Tenholter Karnevalsverein bietet Kaffee und Kuchen an. Um 15 Uhr gibt es eine Vorstellung der Homberger Kasperbühne im Zelt. Zum neuen Abenteuer vom Kasper ist der Eintritt frei.

Für die Kinder gibt es gratis Eis, eine Hüpfburg und die Rollenrutsche der Stadt Erkelenz. Um 16 Uhr startet Auktionator Jörg Schramm die 9. Fahrradversteigerung, hierbei kommen circa 35 Gebrauchträder zur Versteigerung. Um 17 Uhr ist die große Verlosung, Hauptpreis ein schickes Fahrrad.

Klompenball

Zum Kirmesausklang am Montag, 6. August, wird ab 12 Uhr zum traditionellen Klompenball geladen. Die schönsten Klompen werden prämiert. Die Schützenbrüder „Zum laufenden Keiler“, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern, schießen ihren König (oder Kaiser) aus. Die Gruppe Empire trägt ihren Dorf-Triathlon aus. Unterhaltung durch Live-Musik gibt es von Wolfgang Schiffer. Der Eintritt ist frei.

Alle Veranstaltungen finden im Zelt in der Ortsmitte statt. An allen Tagen steht auch eine barrierefreie Toilette zur Verfügung. Der Radsportverein Adler Tenholt, der in diesem Jahr 115 Jahre besteht, lädt zum Besuch der Veranstaltungen herzlich ein.