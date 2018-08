Hückelhoven-Doveren - Tanzsportgruppe Couscous bietet Pilates, Gymnastik und Tanz

Hückelhoven-Doveren. Das Kursprogramm der Tanzsportgruppe Couscous startet in die zweite Jahreshälfte. Nach den Sommerferien, ab Montag, 3. September, findet in Hückelhoven-Doveren in der Sporthalle der Grundschule an der Jahnstrasse, von 17 bis 18 Uhr, ein Fitness-Kurs statt. Inhalt dieser Einheit sind Elemente aus dem Bauch-Beine-Po-Training sowie Rückenfit.

Im Anschluss startet um 18 Uhr ein Pilateskurs. Jeweils dienstags findet im Gymnastikraum der Sporthalle am Gymnasium in Hückelhoven an der Dr.-Ruben-Straße von 18.30 Uhr bis 20 Uhr der Einsteigerkurs zum orientalischen Tanz statt. Die Gruppe der fortgeschrittenen Tänzerinnen beginnt im Anschluss daran mit dem Training von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Am Mittwoch findet ebenfalls in Hückelhoven im Gymnasium von 19 bis 20 Uhr der allseits beliebte Dance-Fitness-Kurs statt.

Hier werden mit flotten Rhythmen und einfachen Schritten Ausdauer und Koordination gefördert. Anschließend trainiert von 20 bis 22.30 Uhr die Tribal-Gruppe des Vereines. Tribal Dance ist eine Unterart des orientalischen Tanzes.

Neue Mitglieder sind in allen Kursen herzlich willkommen. Zum Einstieg wird Interessenten eine Schnupperstunde angeboten. Informationen bei Ellen Finken, 0157/31410089.