Heinsberg - Suche nach Werken von Jupp Koulen: Ziel ist Ausstellung im Begas-Haus

Heinsberg.

Auf dem Friedhof an der Geilenkirchener Straße in Heinsberg gleich am Haupteingang an der linken Seite unter den hohen Bäumen einer Allee hat der Heinsberger Bildhauer Jupp Koulen seine letzte Ruhestätte gefunden. Vielen, die die Allee entlang spaziert sind, wird die Büste des Künstlers auf der Grabstele schon aufgefallen sein. Der markante Kopf und die nicht weniger markante Frisur deuten auf die Künstlernatur hin.