Heinsberg.

Der Heinsberger Haupt- und Finanzausschuss hat einstimmig einen neuen Straßennamen vergeben: Die neue, von der Glockenlandstraße in Dremmen in das neue Wohngebiet abzweigende Straße soll künftig „Am Glockengießer“ heißen. Damit werde ein Bezug zu der Glockengießer-Familie Voigt geschaffen, hieß es in dem Vorschlag an den Ausschuss.