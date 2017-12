Erkelenz - Stimmungsvolles Konzert mit dem Chor „rejoiSing“

Stimmungsvolles Konzert mit dem Chor „rejoiSing“ Letzte Aktualisierung: 12. Dezember 2017, 11:02 Uhr

Erkelenz. Nachdem die Weihnachtskonzerte in den vergangenen Jahren so gut besucht waren, ist der Chor „rejoiSing“ auch in diesem Jahr wieder zu Gast in der katholischen Pfarrkirche St. Lambertus in Erkelenz, um am Samstag, 16. Dezember, 19 Uhr, ein neues weihnachtliches Programm zu präsentieren.