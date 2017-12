Hückelhoven - Stimmungsvolles Konzert in der Brachelener Kirche

Hückelhoven.

In der Pfarrkirche St. Gereon Brachelen fand das 45. Geistliche Konzert statt. Der Kirchenchor Brachelen mit Gottfried Houben an Klavier und Orgel gestaltete das Konzert zusammen mit Sabine Backes an der Querflöte und einem Streicherensemble unter der Leitung von Jürgen Knorr.