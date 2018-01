Erkelenz-Kückhoven.

Immer wieder mal was Neues bei der Kükage. In dieser Session warten die Kückhovener Jecken mit dem ersten weiblichen Dreigestirn in der langen Geschichte der Gesellschaft auf. Elisabeth Weberskirch, Maria Lievre und Heike Rhyssen aus dem Stülpend haben sich aufgemacht, um die jecken Kückhovener durch die zugegeben kurze Session zu führen.