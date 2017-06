Gangelt-Langbroich.

Die Kirmesveranstaltungen waren am Wochenende bei Kaiserwetter vonstatten gegangen, so auch in Langbroich-Harzelt. Dort hatten sich am Samstagnachmittag zahlreiche Kirmesgäste eingefunden, die „Im Heggen“ die Königshuldigung und erste Kirmesparade verfolgten.