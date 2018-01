Heinsberg-Karken - Sternsinger: Gemeinsam gegen Kinderarbeit

Dankeschön-Treffen im Heinsberger Kreishaus

Landrat Stephan Pusch und Pfarrer Georg Kaufmann (GdG Hückelhoven) laden alle Sternsinger mit ihren Begleitern zu einem Dankeschön-Treffen im Heinsberger Kreishaus ein. Treffpunkt ist am Freitag, 12. Januar, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr der Kantinenraum in der Kreisverwaltung in Heinsberg, Valkenburger Straße 45.

Der Regionalverband vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und die Katholische Jugendarbeit (KathJA) in der Region freuen sich, diese Aktion erneut unterstützen zu dürfen. In diesem Jahr werden die „Trommelzauberer“ das Programm mit einer Mitmachaktion gestalten. Für Getränke und Kekse wird gesorgt. Aus organisatorischen Gründen bittet der Jugendbeauftragte Patrick Diekneite um eine kurze Rückmeldung bis spätestens 8. Januar. Anmeldungen (mit Personenzahl) sind möglichst per E-Mail an patrick.diekneite@bistum-aachen.de zu richten oder an das Jugendbeauftragtenbüro unter

Telefon 02433/44582412.