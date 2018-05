Wassenberg - Stauden, Rosen, Chili: „Gartenzauber in Wassenberg“ am 6. Mai

Wassenberg. Die Pflanzenwelt und der Garten sind für viele Bürger und auch für die Stadt selbst eine Leidenschaft. Seit 2012 ist die Stadt Wassenberg mit dem öffentlichen Gartenpark im historischen Zentrum Mitglied im Europäischen Gartennetzwerk.

Beim Bundeswettbewerb Entente Florale erfreute sich Wassenberg 2013 an einer Silbermedaille. Nun findet bereits zum fünften Mal der Garten- und Pflanzenmarkt „Gartenzauber in Wassenberg“ auf dem Roßtorplatz statt – am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Viele Aktionen

An diesem Tag erwarten die Besucher ein breitgefächertes Angebot an Pflanzen, Tipps zur Gartengestaltung, inspirierende Dekorationen, Vogelnisthäuschen, Insektenhotels, geführte Gartenpark-Spaziergänge, Aussteller mit regionalen Produkten, passend zum Thema Garten, saisonale Köstlichkeiten der Gastronomie, verschiedene Glücksaktionen anlässlich des Projekts „Glücksorte in Wassenberg“, kreative Mitmachaktionen für Erwachsene, ein umfangreiches Angebot an Mitmachaktionen für Kinder und natürlich Sammy, den Sämling – das Maskottchen der Stadt.

Folgende Pflanzen wird es nach Veranstalterangaben geben: Stauden, Schattenpflanzen, Staudenraritäten, Wildpflanzen, Farne, Blattschmuckpflanzen, Tomatenraritäten, Chilipflanzen, Kräuter, Rhododendron, Gartenpflanzen, Sommerpflanzen, Obstbäume, Beerenobst, Sträucher, Rosen und diverse Bäume.

Gartenpark-Spaziergang

Die Besucher können das kostenfreie Angebot eines Gartenpark-Spaziergangs unter fachlicher Begleitung und Führung durch Therese Wasch, Gästeführerin des Vereins Westblicke, sowie Volker Rütten, Gärtnermeister, wahrnehmen. Beide stehen um 13 und 15 Uhr an der Marktsäule auf dem Roßtorplatz für die Gartenpark-Spaziergänge in den Startlöchern und freuen sich, interessierte Besucher durch den Gartenpark zu führen.

Für die kleinen Besucher

Auch an die kleinen Besucher wird gedacht: Kinder können sich an einem Kreativangebot der städtischen Kindertageseinrichtung Familienzentrum Steinkirchen und der Künstlerin Katharina Sauer beteiligen. Auch gibt es eine Schnitzeljagd im Stadtpark für Familien und Kinder (4 bis 14 Jahre).