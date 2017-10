Start in Waldfeucht: Andreas Kümmert tritt im Bürgertreff auf

Waldfeucht. Andreas Kümmert tritt am Samstag, 4. November, in Waldfeucht auf. Kümmert hat schon mehrfach für Schlagzeilen gesorgt: mit seinem Sieg bei „The Voice of Germany“ im Jahr 2013 und seinem anschließenden Ausstieg beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2015.

„Er zerschmetterte damals die herrschende Vorstellung dessen, was ein Popstar zu tun und zu sein hat“, so die Veranstalter des Konzertes in Waldfeucht vom Verein Rock am Raum.

Der 31-jährige Kümmert aus Gemünden am Main hat 2016 sein drittes Album „Recovery Case“ veröffentlicht und wurde nach all den Jahren harter Arbeit außerdem kürzlich mit dem Gold Award für sein Album „Here I Am“ belohnt. Zuletzt war Andreas Kümmert auf ausgedehnter Akustik-Tour, auf der er im Duo mit seinem Keyboarder Sebastian Bach im kleinem und intimen Rahmen die Songs seines aktuellen Albums sang.

Im November folgt mit den „Recovery Case Zusatzkonzerten“ die Zugabe seiner Tour des Jahres 2016 in voller Bandbesetzung. Beginnen wird Andreas Kümmert diese Tour am Samstag, 4. November, um 20.30 Uhr im Bürgertreff Waldfeucht.

Organisiert wird das Konzert vom Waldfeuchter Verein Rock am Raum, der zudem als Support die Band „JAHM!“ gewinnen konnte. Die vier Jungs aus dem Ruhrgebiet spielten bereits auf dem letztjährigen Open-Air in Waldfeucht und runden mit ihrer Musik das Abendprogramm ab. Den Abend können alle Gäste im Anschluss an die Konzerte bei Hintergrundmusik im Bürgertreff ausklingen lassen. Vorverkaufskarten erhalten alle Interessierten zum Beispiel beim Autoservice Classen in Heinsberg, im Rewe Böckler Waldfeucht