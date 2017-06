Heinsberg.

„Meet and Greet“ heißt es immer dann, wenn Fans die Gelegenheit haben, ihren Star zu treffen, entweder vor oder nach einem großen Konzert. Ein solches „Meet and Greet“ ganz anderer Art gab es in dieser Woche von der großen Öffentlichkeit eher unbemerkt im Heinsberger Museumscafé Samocca. Und es war dabei auch nicht so, dass die Fans zu ihren Stars kamen, sondern die Stars zu ihren Fans.