Kreis Heinsberg - „Starke Partner“ im Pflegenetz bauen auf Vorbilder

Kreis Heinsberg. Den bevorstehenden Tag der Pflege am 12. Mai hat der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ zum Anlass genommen, einmal die in den Mittelpunkt zu rücken und zu ehren, die am längsten als Mitarbeiter in den dem Verbund angeschlossenen Einrichtungen tätig sind – und zwar nicht nur in der Pflege, sondern auch in der Küche und Hauswirtschaft.

„Es ist schön zu sehen, dass die Mitarbeiter so lange die Treue den Einrichtungen gehalten haben“, erklärte Marion Peters, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Pflege beim Caritasverband für die Region Heinsberg. Dies spreche für den Verbund und die Einrichtungen als Arbeitgeber, die alle bemüht seien, den Mitarbeitern ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten, zu dem Fortbildungen und Gesundheitsmanagement gehören würden. Die Mitarbeiter ihrerseits würden dies schätzen und ihre Dankbarkeit durch eine langjährige Treue ausdrücken.

Josef Aretz, Leiter des Katharina-Kasper-Heims der Via Nobis GmbH in Gangelt, würdigte Elfriede Lintzen, die nun schon seit 45 Jahren als Pflegehelferin in diesem Heim tätig ist. In all den Jahren habe sie immer im Wohnbereich gearbeitet. „Immer noch kommt sie mit Freude. Die jungen Kollegen schauen zu ihr hoch“, so Aretz.

Volker Kratz, Geschäftsführer von St. Josef Höngen und Waldenrath, richtete das Wort an Brigitte Röger, die sei 1974 in den Alten- und Pflegeheimen ist. Sie sei ein Teil von St. Josef und habe damals noch unter den Ordensschwestern begonnen. Sie leite heute als Hauswirtschaftsmeisterin die komplette Hauswirtschaft.

Ute Timm, Leiterin des Marienklosters Dremmen, dankte Josefine Schmitz, die sie seit 1974 als Stationshilfe dem Marienkloster Dremmen die Treue hält. „Sie hat schon viele Änderungen im Management erlebt, hat aber die Einrichtung immer gut gelaunt unterstützt und ist ein Vorbild für den jüngeren Nachwuchs“, stellte sie heraus.

„Als immer gut gelaunt und Mitarbeiterin, die alles gestemmt bekommt“, bezeichnete Markus Laumen, Leiter von St. Josef Übach, Elke De la Haye, die seit 1981 in der Hauswirtschaft vom Altenheim St. Josef Übach tätig ist. Sie habe sogar kurzfristig mal in der Pflege ausgeholfen, als im Haus umgebaut worden sei.

Marion Peters (Caritasverband) dankte Gudrun Gerhartz. 1982 habe sie mit einem Anerkennungsjahr angefangen, dann viele Jahre als Familienpflegerin gearbeitet, schließlich sei sie als Schwesternhelferin in die Pflegestation Erkelenz gewechselt und leite nun das Gesundheitsmanagement für den gesamten Caritasverband.

Daniel ­Beckers, Prokurist der Lambertus gGmbH Hückelhoven, dankte Marianne Rix dafür, dass sie nun schon seit 33 Jahren in der Küche von Lambertus arbeite. Sie habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht. „Sie macht ihre Arbeit mit Herzblut, ist niemals schlecht gelaunt“, so Beckers. Damit sei sie ein richtiges Vorbild.