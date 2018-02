Stammtisch des Heimatvereins: Geschichten hören und erzählen Letzte Aktualisierung: 14. Februar 2018, 10:56 Uhr

Hückelhoven. Der nächste „Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch“ des Arbeitskreises Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande findet am Dienstag, 20. Februar, 19 Uhr, im Hotel am Park an der Jülicher Straße statt.