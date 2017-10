Stadtmusikfest: Festzug ist ebenso geplant wie Kammermusik mit Imbiss

Hückelhoven. In Hückelhoven steht der Oktober ganz im Zeichen der Musik. Am Sonntag, 15. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober, findet das mittlerweile 43. Stadtmusikfest statt. Dabei steht neben dem großen Festumzug auch ein Konzert auf dem Programm.

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Bernd Jansen haben der Stadtmusikbund Hückelhoven und das Kulturamt der Stadt das „43. Stadtmusikfest Hückelhoven“ organisiert.

Am Sonntag, dem 15. Oktober, ziehen die teilnehmenden Vereine beim großen Festumzug durch die Hückelhovener Innenstadt. Los geht‘s um 14.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule an der Burg an der Dinstühlerstraße. Teilnehmen werden die Blaskapelle Brachelen, das Trommler- und Pfeifercorps Brachelen, der Instrumentalverein Hilfarth, die Bergkapelle „Sophia-Jacoba“, der Musikverein „St. Josef“ Ratheim, der Musikverein Rurich, das Trommlercorps „Leonardo“ Doveren, das Trommler- und Pfeifercorps Kleingladbach sowie das Trommler- und Fanfarencorps „Freisinn Baal“. Ihr Kommen haben übrigens auch der Trommler- und Pfeiferverein Lindern und das Trommler- und Pfeifercorps „Vereinte Freunde Wassenberg“ zugesagt.

Neben einigen Ehrengästen werden auch die Schützenbruderschaft vom Heiligsten Sakrament des Altares Hückelhoven, die Hückelhovener Karnevalsgesellschaft und der Knappenverein St. Barbara Hilfarth-Hückelhoven mitwirken.

Der Festumzug führt von der Straße „Am Jugendheim“ über die Parkhofstraße, die Martin-Luther-Straße, die Doktor-Ruben-Straße, den Berresheimring, erneut die Doktor-Ruben-Straße, die Haagstraße und wieder zurück über die Parkhofstraße mit Auflösung und Abschlusskonzert auf den Wildauer Platz. An diesem Tag haben auch die Geschäfte der Innenstadt in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

„Con brio – Freunde der Kammermusik Hückelhoven“ veranstalten zum Abschluss am 22. Oktober um 17:30 Uhr ein Konzert mit der Irish Music Group „Jack in the Green“. Traditionsgemäß findet es im Foyer der Aula an gedeckten Tischen statt. Im Eintrittspreis von 10 Euro sind ein Getränk und ein kleiner Imbiss enthalten. Karten sind bei der Buchhandlung Wild in Hückelhoven, Erkelenz oder Geilenkirchen sowie bei Schreibwaren Hansen in Hückelhoven erhältlich.