Heinsberg.

Wenn an einem Abend im Dezember so gegen 18 Uhr das Lied „Macht die Türen auf“ erklingt, dann wird sich ein reich geschmücktes Adventsfenster in der Stadt Heinsberg öffnen. Die Evangelische und die Katholische Kirche laden nämlich wieder gemeinsam zum sogenannten Stadtadventskalender ein. Start ist am 1. Dezember.