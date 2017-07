Stadt Erkelenz findet: Große Werbung passt nicht zum Flair

Erkelenz. Die Stadt Erkelenz will sich ihr äußeres Erscheinungsbild nicht kaputt machen lassen. Deshalb hat die Verwaltung eine Satzung ausgearbeitet, in der verbindlich festgelegt wird, wo und in welcher Größe im Innenstadtbereich künftig „Werbeanlagen“, wie man Reklameflächen im Fachjargon nennt, angebracht werden dürfen und wo nicht.

„Derzeit ist das Stadtbild (noch) geprägt von einigen wenigen Werbeanlagen mit einem hohen gestalterischen Anspruch und einem großen Anteil von noch stadtbildverträglichen Anlagen; zunehmend ist jedoch zu beobachten, dass der Druck zunimmt, immer größere und ,lautere‘ Werbeanlagen zu errichten“, heißt es in der Begründung für die Notwendigkeit, der visuellen Vermüllung durch Reklame im Bereich der Innenstadt, die durch den mittelalterlichen Stadtgrundriss und einen Mix aus historischen Gebäuden und maßstabswahrenden Neubauten aus der Nachkriegszeit geprägt ist, von vornherein Einhalt zu gebieten.

„Die Werbeanlagensatzung zielt darauf, den wertvollen städtebaulichen Eindruck und das Flair der Innenstadt zu bewahren und zu stärken“, heißt es in der Begründung weiter. Der Satzungsentwurf wurde sowohl den Fraktionen als auch dem Gewerbering in einem gemeinsamen Arbeitskreis zur Attraktivierung der Innenstadt im Frühjahr vorgestellt. Dabei wurde bei der Diskussion mit den Gewerbetreibenden bei einzelnen Festsetzungen der Bedarf an einer Feinjustierung deutlich, gleichzeitig aber wird der vorgestellte Ansatz einer Satzung zur Regelung der Werbeaktivitäten vom Gewerbering mitgetragen. Dies auch, weil die Werbeanlagensatzung nur auf alle Neu- und Änderungsanträge angewendet werden soll – vorhandene und genehmigte Anlagen genießen bis zu ihrer Änderung hingegen einen Bestandsschutz.

Orte und Höhe werden geregelt

In der Satzung werden vor allen Dingen Vorschriften über den Anbringungsort und die Aufhängungshöhe gemacht. So soll zum Beispiel eine Werbeanlage senkrecht zur Fassade eine Höhe von sechs bis sieben Metern nicht überschreiten. Besondere Regelungen befassen sich mit den Themen Beleuchtung, Fensterwerbung und Fahnen, aber auch mit der Frage von zeitlich begrenzten oder vorübergehenden Werbeanlagen. Insbesondere sollen Werbeanlagen mit grellem, buntem Licht oder mit Wechsel- und Blinkschaltung ausgeschlossen werden. Der Verwaltung verweist auf die „durchweg positiven Erfahrungen“, die andere Kommunen mit einer solchen Werbeanlagensatzung gemacht haben: „Die Entscheidungsabläufe der Verwaltung sind nun für die Antragssteller nachvollziehbarer, die antragstellenden Firmen haben sich in der Regel in kurzer Zeit eingearbeitet, die Satzungsstruktur hat sich als Arbeitsgrundlage sowohl für die Antragsteller als auch für die Verwaltung bewährt.“ In der Diskussion im Hauptausschuss nannte SPD-Ratsherr Ferdinand Kehren die Satzung „sinnvoll“, während FDP-Mann Werner Krahe „die Idee einer Bündelung“ zwar begrüßte, ihm „die Masse der Regelungen aber zu weit“ ging.

Dem Argument von Christopher Moll (FW-UWG), mit der Satzung gehe ein „massiver Bürokratieausbau“ einher, widersprach der Beigeordnete Ansgar Lurweg vehement: „Durch die Satzung werden die zuständigen Ämter ganz enorm entlastet, da es dann klare Regelungen mit einem einheitlichen gestalterischen Ziel gibt.“

Die Werbeanlagensatzung für die Stadt Erkelenz soll in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch, 5. Juli, verabschiedet werden.