Erkelenz.

Der in Düsseldorf für Flüchtlingsfragen zuständige Staatssekretär Andreas Bothe zeigte sich nach einem Besuch in der Geschäftsstelle des Flüchtlingshilfsvereins Willkommen in Erkelenz (W.i.E.) und im Rathaus beeindruckt. Sein Fazit „Erkelenz kann Integration“ richtete sich gleichermaßen an den von Franz Thiel vor rund drei Jahren gegründeten Verein, der sich um die Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern bemüht und die Stadt.