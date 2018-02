Heinsberg-Unterbruch - St.-Bernhardus-Schützen ehren verdiente Mitglieder

Heinsberg-Unterbruch. 24 Mitglieder waren gekommen, um bei der Jahreshauptversammlung der St.-Bernhardus-Schützenbruderschaft 1912 Unterbruch dabei zu sein. Die Badehose mussten sie nicht mitnehmen, obwohl die Einladung für „Et Schwimmbad“ galt, aber so heißt nun mal die Bürgerhalle in Unterbruch.

Wer auf die Uhr schaute, sah, dass es genau 20.10 Uhr war, als Patrick Welfers in seiner Funktion als amtierender Vorsitzender die Anwesenden begrüßte. Aber bevor dann ganz viele Worte zu Vergangenem und Künftigem gewechselt wurden, wurde es erst einmal ganz still, denn die Schützen gedachten in einer Schweigeminute allen Gefallenen und Gestorbenen des Vereins.

Dann erinnerte Schriftführerin Nicole Esser in ihrem Bericht an die Ereignisse im Jahr 2017, Kassierer René Jansen lieferte einen Überblick über die finanzielle Situation und André Esser berichtete über die Aktivitäten und Leistungen der Schießgruppe. Und weil die Kasse stimmt und der Vorstand entlastet werden konnte, durften danach einige Posten neu gewählt werden.

Erste Schriftführerin bleibt Nicole Esser, zweiter Kassierer Andreas Heinrichs, erster Schießmeister Andre Esser, zweiter Schießmeister Toni Nießen, Jungschützenmeister Thomas Kreutzer, stellvertretender Jungschützenmeister Daniel Ramakers, Frauensprecherin Maria Hütten und die Kassenprüfer für das Jahr 2018 sind Peter Görtz und Patrick Rütten.

Danach wurden einige verdiente Mitglieder geehrt: für 25 Jahre René Jansen und Andreas Heinrichs, für 40 Jahre Brigitte Görtz, Tinni Görtz, Maria Hütten, Annemarie Kreutzer und Helmut Storms.