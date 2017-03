Hückelhoven.

Es gab viel Lob und Anerkennung bei der Sportlerehrung in Hückelhoven. „In diesem Jahr erfüllen 265 Sportlerinnen und Sportler die erforderlichen Bedingungen für eine Ehrung bei der traditionellen jährlichen Sportlerehrung in der Aula des Gymnasiums“, so Hans-Josef Geiser, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes.