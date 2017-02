Traurig und unfassbar: Achim Kaiser ist tot Diese Nachricht ist unfassbar, sie ist schrecklich, sie ist schlimm, sie ist traurig, und sie berührt uns alle in einer tiefen und nachhaltigen Betroffenheit, die gar nicht ausreichend zu definieren wäre: Achim Kaiser ist tot. Am Freitag vergangener Woche erlitt er mitten in Aachen einen schweren Herzinfarkt, den er nicht überlebte.