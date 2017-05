Sponsorenlauf: Voller Einsatz für die Zukunft der Vereine

Wegberg-Rath-Anhoven.

Charlie ist in seinem Element. Das Wetter ist ideal, sonnig, aber nicht zu warm – da kann er laufen, ohne müde zu werden. Rund 100 jugendliche Läufer starten am Sportplatz in Rath-Anhoven zum Sponsorenlauf, den die Jugendabteilungen der Karnevalsgesellschaft KG Laakebüll und des Fußballvereins SC Viktoria Rath-Anhoven erstmalig gemeinsam veranstalten.