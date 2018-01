Heinsberg.

Der Neujahrsempfang des SPD-Ortsvereins Heinsberg ist eine Traditionsveranstaltung, die eigentlich immer nach dem gleichen Ritual abläuft. Doch in diesem Jahr wäre die Suppe fast kalt geworden, die in der Köpi-Stube in Heinsberg auf die Genossen wartete und wartete und wartete – solange, bis die Zukunft der Partei auch nicht viel klarer war als die Gulaschsuppe.