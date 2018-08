Erkelenz - SPD Erkelenz fordert Entfall der Kita-Gebühren

Erkelenz. Die SPD Erkelenz will das Kinderbetreuungsangebot in Erkelenz weiter ausbauen. „Wir wollen so schnell wie möglich die komplette Gebührenfreiheit und gleichzeitig flexiblere Öffnungszeiten in unseren Kitas,“ fordert die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Katharina Gläsmann.

Damit will die SPD in Erkelenz dem Beispiel der Stadt Düren folgen, die seit dem 1. August auf Kita-Gebühren verzichtet. „Wir schaffen nicht nur einen Grundstein für ein elternfreundlicheres und sozialeres Erkelenz, sondern entgehen auch den Problemen um die riesigen Unterschiede bei den Kita-Gebühren in NRW“, erläutert die Vorsitzende.

Rainer Rogowski, Fraktionsvorsitzender, ergänzt, die politische Entwicklung auf der lokalen Betreuungs- und Bildungsebene laufe mittelfristig auf Gebührenfreiheit hinaus, da das im Koalitionsvertrag der Landesregierung als Ziel festgehalten sei. In Erkelenz könne man es sich finanziell leisten, der Landespolitik vorzugreifen.

Gleichzeitig würde man die politischen Kontroversen im Rat der Stadt endlich beenden. „Denn wir von der SPD waren es schließlich, die gleich mehrfach mit Anträgen die Gebührenfreiheit der Geschwisterkinder im letzten Kindergartenjahr gefordert haben“, sagt Gläsmann. Die Forderung sei in den vergangenen Jahren aber einige Male von der CDU-FDP-Mehrheit abgeblockt worden.

Forderung umgesetzt

In der jüngsten Ratssitzung hat die Stadtverwaltung dann von sich aus dem Rat den Vorschlag gemacht, die Gebührenfreiheit für die Geschwisterkinder im letzten Kita-Jahr einzuführen. „Wir von der SPD haben uns zwar gefreut, dass unsere Forderung endlich umgesetzt wurde. Wir haben aber auch deutlich Kritik daran geübt, dass diese Entscheidung des Rates erst jetzt gekommen ist“, sagt Gläsmann. Viele Eltern hätten deshalb unnötig Gebühren für die Geschwisterkinder bezahlen müssen.

Einen Antrag für flexiblere Öffnungszeiten habe man bereits im Mai 2016 gestellt, doch eine wesentliche Änderung zeichne sich auch hier nicht ab. „Ist das Angebot erst einmal vorhanden, wird dieses Angebot sicherlich auch nachgefragt. Wir sollten dieses Modell als Pilotprojekt einmal zwei Jahre lang austesten,“ meint Gläsmann. Eine zentrale Kindertagesstätte in Erkelenz sieht sie dafür als idealen Standort.

„Wir müssen mehr soziale Bewegung in die Kinderbetreuung in Erkelenz bringen, sonst kommen wir als familienfreundliche Stadt im Wettbewerb um junge Familien noch weiter ins Hintertreffen“, betont Rogowski.