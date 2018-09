Heinsberg-Oberbruch - Spaß und Spannung beim 3. Brööker Boule-Turnier

Heinsberg-Oberbruch.

Beim 3. Brööker Boule-Turnier wurde der am Aloysiusplatz im Herzen Oberbruchs vom Ortsring angelegte Boule-Platz wieder einmal zum Mittelpunkt der Brööker Boule-Community. Organisiert von Deti Radtke, Buffy Wallrafen, Christoph Engels, Lutz Schneider und Mario Mathsinhe jun., fand zum dritten Mal ein Boule-Turnier in Oberbruch statt, bei dem zwölf bestens gelaunte Teams in zwei Gruppen gegeneinander antraten.