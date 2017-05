Wassenberg-Effeld.

Rad an Rad schlängelte sich auch in diesem Jahr an Christi Himmelfahrt wieder auf den idyllischen Wegen an der Rur entlang Richtung Effeld, zum inzwischen 34. Spargelfest. So groß war das „Verkehrsaufkommen“, dass sich die vielen Räder an der kleinen, selbst für Fahrräder nur einspurigen Brücke hinter Ophoven zeitweise stauten.