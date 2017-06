Hückelhoven-Baal. Die Baaler Karnevalsgesellschaft Eierköpp lädt zu ihrer Sommernachtsparty ein. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 8. Juli, um 14 Uhr auf dem Pastor-Bauer–Platz in Baal mit dem zweiten Baaler Flunkyball-Turnier.

Eine Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Organisiert wird das Turnier von den „Baaler Bier Bäuchen“ in Zusammenarbeit mit der KG. Die Live Band „Allfred Asbest and the Feuerlöschers“ mit Kultsongs der 70er bis 90er Jahre soll nach Veranstalterangaben die Partybesucher ab 19 Uhr so richtig in Stimmung bringen.

Die Siegerehrung des Flunkyball-Turniers findet im Rahmen der Sommernachtsparty im Laufe des Abends statt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.