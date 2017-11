„Sommermusik Schacht 3“: James Blunt kommt nach Hückelhoven

Hückelhoven.

Das ehemalige Bergwerksgelände an Schacht 3 wird sich im nächsten Sommer in ein Festivalgelände verwandeln. Die Stadtmarketing GmbH präsentiert auf dem alten Areal der Zeche Sophia-Jacoba vom 9. bis 12. August 2018 ein viertägiges Konzertfestival. Nach Johannes Oerding steht nun ein weiterer Künstler für das Festival fest: James Blunt wird am 9. August den Auftakt geben.