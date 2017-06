Sommerfest der DJK Wassenberg mit viel Bewegung

Wassenberg. Das Sommerfest der DJK Wassenberg findet am Samstag, 8. Juli, von 13 bis 17 Uhr auf dem Sportplatz am Wingertsberg statt. Dort treffen sich Eltern und Kinder, um einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.

Die Kinder stehen an diesem Tag im Mittelpunkt. Erzieherinnen, Trainer, Helfer und Vereinsangehörige werden einen Parcours aufbauen. Ziel des sportlichen Nachmittags ist es, das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) zu erlangen. Alle Kinder von drei bis sechs Jahren können teilnehmen. Es geht ums Laufen, Springen, Werfen, Balancieren und Kreativsein. Zehn Bewegungsstationen in Form eines Parcours müssen ohne Zeitbegrenzung durchlaufen werden.

Das „Kibaz“ soll dabei vor allem Spaß machen und die sportmotorischen Fähigkeiten fördern, nicht aber die Leistung der Kids messen. Das von der Sportjugend NRW entwickelte „Kibaz“ fördert die motorische und die soziale Entwicklung sowie die Wahrnehmungsentwicklung, die psychisch-emotionale Entwicklung und die kognitive Entwicklung. Die Aktion wird unterstützt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Jedes teilnehmende Kind erhält eine Urkunde. Die Veranstaltung ist kostenfrei und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei sehr schlechtem Wetter findet die Veranstaltung nach Vereinsangaben in der Großturnhalle der Betty-Reis-Gesamtschule an der Bergstraße in Wassenberg statt.