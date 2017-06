Heinsberg-Kirchhoven.

Er besteht seit nunmehr 53 Jahren, der Angel-Club Horster See in Kirchhoven. Zum 50. Mal feierte er an den Pfingsttagen sein weit über Kirchhoven hinaus bekanntes Sommerfest und überraschte die Besucher dabei mit einer weiteren neuen Einrichtung, dieses Mal sogar im See.