Heinsberg.

Der Trend ist eindeutig und nicht mehr zu stoppen: Ohne Online-Präsenz dürfte es für die meisten Einzelhändler in Zukunft immer schwerer werden, ihre Kunden so zu erreichen, wie diese es erwarten. Allein in Heinsberg möchten 57,5 Prozent der Besucher in der Innenstadt WLAN kostenfrei nutzen dürfen.