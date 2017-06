Skat-Teams des Kreises Heinsberg schneiden in Landesliga schlecht ab Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2017, 09:36 Uhr

Wassenberg/Köln. Am dritten Spieltag in der Landesliga-Süd reiste SC 1979 Myhl 3 zum Ford-Werk in Köln. Die Ford Asse Köln, die Westerwald-Trümpfe und die Böse Buben Solingen 1 waren die Gegner. Man trat mit Kapitän Peter Paulsen, Klaus Dieter Röpert, Franz Wimmers und Rainer Hockelmann an.