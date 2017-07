Sieg bei den Seniorenmeisterschaften in Riga

Heinsberg. Die Internationale Seniorenmeisterschaft im Gerätturnen in Lettland fiel in diesem Jahr mit dem Beginn des Deutschen Turnfestes in Berlin zusammen. Dennoch reiste Bärbel Stand vom TuS Porselen nach Lettland und flog dann nach Berlin.

In Lettland traten internationale Teilnehmer ab 25 Jahren an. Ein ausgeklügeltes Wertungssystem machte es möglich, dass die Leistungen untereinander vergleichbar waren, indem die Anforderungen an die„Jungseniorinnen“ größer als die an die höheren Altersklasse sind.

Bärbel Stand zeigte ihre neue Bodenkür, die von Publikum und Kampfgericht begeistert aufgenommen wurde. Es reichte für den Sieg in der Altersklasse 50 bis 54 Jahre sowie für einen 2. Platz im Vergleich aller Altersklassen.