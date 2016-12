Sie lassen die letzten Kugeln rollen

Wassenberg-Birgelen. Gerade erst hat der Birgelener Kegelclub „Einer steht immer“ sein 35-jähriges Bestehen gefeiert. Nun steht der Kegelclub vor seinem letzten sportlichen Treffen an bewährter Wirkungsstätte. „Treue bis zum letzten Tag“ hatten die Clubmitglieder ihrer Wirtin Hilde Schopphoven geschworen.

Dieser kommt nun kurz nach dem Jubiläum des Kegelclubs: Am 30. Dezember lassen die Birgelener Sportkegler zum letzten Mal in der Gaststätte Zum Junkerbruch die Kugeln über die Bahn rollen.

„An diesem Tag ist das Lokal zum letzten Mal geöffnet. Und wir haben immer gesagt: Wir machen uns erst Gedanken, wie es mit dem Kegelclub weitergeht, wenn die Tür endgültig zugeht“, sagt Präsident Peter Lintzen. Immerhin hätten der 2008 verstorbene Wirt Karl-Heinz Schopphoven und Wirtin Hilde Schopphoven „schon eine ganze Menge mit uns mitgemacht“, wie „Pe“ Lintzen zugibt.

„Wir waren nicht die pflegeleichtesten Gäste und haben in all den Jahren eine ganze Menge angestellt. Deshalb gilt unser ganz herzlicher Dank Karl-Heinz und Hilde Schopphoven.“ Wurde anfangs 14-tägig gekegelt, so trifft sich der Club bis heute einmal im Monat am Freitagabend zum Kegeln. Das alljährliche „Wellness-Wochenende“ habe immer nur der Erholung gedient, so Lintzen.

Als Männer der ersten Stunde sind heute noch der langjährige Präsident und Ehrenpräsident Hermann Josef Jütten, Johannes Meuser und Johannes Gotzen dabei. Alterspräsident ist Gerd Laurich. Weiter zum Club gehören Ernst Beckers, Stefan Kretschmann, Ottmar von Helden, Markus Gohl, Michael Decker, Volker Winkels, Bert Jütten und Stefan Kryjom.