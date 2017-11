Selbsthilfegruppe besteht 35 Jahre: Angst verlieren und neuen Mut fassen

Treffen an jedem ersten Donnerstag im Monat

Die „Selbsthilfegruppe für an Krebs erkrankte Menschen Wassenberg“ trifft sich an jedem ersten Donnerstag im Monat um 15 Uhr in den Räumen des Pflegedienstes Kuijpers in Wassenberg, Am Waldrand 3.

Kontakt und weitere Informationen über das Selbsthilfe- und Freiwilligen-Zentrum in Heinsberg:

Telefon 02453/156790 und selbsthilfe@sfz-heinsberg.de.