Haaren/Waldfeucht.

„Die Betreuung und Begleitung kranker Mitmenschen gehört zu den wichtigsten Aufgaben und Pflichten eines Gesunden“, so die Vertreter der Liturgiearbeit in den Pfarreien Haaren und Bocket. Auch in diesem Jahr haben sie wieder eine gemeinsame Wallfahrt nach Maria Lind in Braunsrath organisiert.