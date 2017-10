Sean Taylor eröffnet die neue Staffel Letzte Aktualisierung: 1. Oktober 2017, 13:40 Uhr

Erkelenz. Der Londoner Songwriter und Bluesgitarrist Sean Taylor gastiert am Samstag, 7. Oktober, 20 Uhr, in der Erkelenzer Leonhardskapelle. Mit der Gitarre auf dem Rücken tourt Taylor weltweit und wird immer wieder von den ganz Großen der internationalen Blues-, Roots- und Folk-Szene als Support auf die Bühnen geholt. So spielte er bereits für Robert Cray, John Fogerty, Neville Brothers und Tony Joe White.