Heinsberg-Unterbruch - Schuppen mit eingelagerten Gasflaschen in Flammen: Einsatz läuft

Heinsberg-Unterbruch.

Am Rande des Heinsberger Stadtteils Unterbruch steht am Mittwochabend ein rund 60 Quadratmeter großer Schuppen in Flammen, in dem sich auch Gasflaschen befinden. Die Feuerwehr ist derzeit vor Ort, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen zu verhindern.