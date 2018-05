Heinsberg.

Der Countdown läuft. Denn bis zum Beginn der Sommerferien am 16. Juli ist es nicht mehr weit. Wenn sich Kinder und Lehrer an Heinsbergs Schulen in den wohlverdienten Urlaub verabschieden, bedeutet das in diesem Jahr keinesfalls, dass die Schulen in eine Art sechswöchigen Dornröschenschlaf versinken.