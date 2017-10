Schullauf rund um den Adolfosee

Heinsberg. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hatte Lehrer Uwe Dossow von der Oberbrucher Gesamtschule auch in diesem wieder einen Lauf um den Adolfosee für für die Schule organisiert.

Unterstützt wurde er dabei von Kollegen und von älteren Schülern. An den Start gingen die Jahrgänge 5 bis 8. Die jeweils Schnellsten waren in Jahrgangsstufe 5 bei den Jungen Jonas Heffels in 13:48 Minuten und bei den Mädchen Enise Marim in 18:05 Minuten, in Jahrgangsstufe 6 Gino Mema (13:15) und Alina Heizmann (14:07), in Jahrgangsstufe 7 Jonas Seidel (12:44) und Laura Seidel (13:30) sowie in Jahrgangsstufe 8 Gaylord Kossi (12:20) und Leonie Derichs (16:29).